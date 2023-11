Come scrive Il Corriere dello Sport, al momento la sfida di domani tradovrebbe svolgersi regolarmente, nonostante l'ondata di maltempo che ha colpito la Toscana nei giorni scorsi causando danni e vittime. In segno di solidarietà per le persone coinvolte, però, ladovrebbe rinunciare alla maxi coreografia pensata per il match contro i bianconeri, di cui ieri sera aveva chiesto con forza il rinvio.