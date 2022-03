Forze fresche per la Juve. In piena emergenza per i tanti infortuni che hanno colpito di recente la rosa, questa sera la squadra di Massimiliano Allegri è scesa in campo allo Stadio Franchi per l'andata della semifinale di Coppa Italia con l'undici titolare più giovane in tutte le competizioni dall'inizio dello scorso decennio. 25 anni e 56 giorni l'età media dei componenti della squadra bianconera, secondo quanto riportato da Opta su Twitter.