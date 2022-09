Intervenuto nella sua consueta rubrica su Calciomercato.com, l'exinternazionale Massimoha analizzato anche l'operato di Daniele(al Var) nel match tra(1-1), al quale ha attribuito un 6.5 in pagella. Ecco il suo giudizio: "Non sbaglia quasi nulla, alla prima uscita stagionale è un po' arrugginito ma conferma l'esperienza che l'ha portato a diventare il numero uno. Giusto non fischiare l'intervento disuin area bianconera, il fallo di mano diè incontestabile: avrebbe anche potuto vederla direttamente lui, ma l'intervento del Var conferma la bontà della collaborazione arbitrale".