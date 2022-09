Rischia seri provvedimenti il tifoso della, un avvocato del Foro di Firenze, individuato dalle immagini delle telecamere come l'uomo che sabato si è presentato allo Stadio Franchi per il match contro lacon una maglia del, chiaro riferimento alla tragedia dell'del 1985. "Non c'era né premeditazione né provocazione, ho solo risposto ai cori offensivi - ha chiarito ai microfoni de La Nazione - poi ho anche spiegato la storia delle 39 morti a mio figlio (un minore, anch'egli immortalato con la divisa dei Reds, ndr.). Lui colleziona magliette, ne ha 50... Anche di Ronaldo alla Juve e del Pisa. E poi sabato c'era anche, il derby. Dopo pochi minuti comunque si sono avvicinati due steward, mi hanno detto di smetterla o sarebbero potuti arrivare provvedimenti". Sull'episodio sta indagando anche la Questura.