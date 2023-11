Incredibile quanto accaduto ieri sera sugli spalti dello stadio "Artemio Franchi" dopo il fischio finale del match tra. Stando a quanto riportato da Firenze Viola, il figlio di Vincenzoè intervenuto con la mamma e la sorella per sedare un battibecco in tribuna d'onore tra alcuni tifosi viola e dei ragazzi di fede bianconera, per evitare che questi ultimi venissero aggrediti. Peccato che lui stesso e le due donne della famiglia del tecnico siano stati scambiati per sostenitori della Juve, venendo a loro volta insultati e minacciati.