Mancano poche ore al fischio di inizio della prima delle due sfide di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus, valide per l'accesso alla finale della competizione. I bianconeri si presenteranno al Franchi ultra decimati, in virtù delle numerose assenze che hanno ridimensionato l'organico di Allegri. I precedenti tra le due sorridono alla Vecchia Signora, con la Fiorentina che ha vinto solo uno degli ultimi 6 incontri di Coppa Italia. L'ultima ed unica vittoria risale infatti alla stagione 2015, con i gigliati che si imposero per 2-1 grazie alla doppietta dell'egiziano Salah, per la Juve segnò Fernando Llorente.