Attraverso il proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha condiviso una serie di statistiche relative al prossimo match tra i viola e la Juventus. Da queste, emerge che la squadra toscana è in vantaggio nel conto delle gare giocate in casa contro i bianconeri: "La Fiorentina è in vantaggio nei confronti casalinghi con la Juventus. Il bilancio totale è di 92 partite con 31 successi viola, 35 pareggi e 26 sconfitte, con 119 reti segnate e 110 subite. In serie A 81 partite: 27 vittorie, 31 pareggi, 23 sconfitte con 103 gol realizzati e 94 subiti. Si è giocato una volta in Divisione Nazionale (1928-29 0-4); 8 partite in Coppa Italia (4 vittorie 3 pareggi 1 sconfitta, 16 reti fatte e 11 incassate); 2 gare in UEFA-Europa League con un pareggio e una sconfitta ed una rete subita".