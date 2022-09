Quello di domani tra Fiorentina e Juve sarà il primo dei tre big match della giornata, con i bianconeri che faranno di tutto pur di uscire dal Franchi con i 3 punti. I Viola invece, dal canto loro proveranno a centrare un traguardo che manca ormai dal lontano 1998. In caso di vittoria infatti, i gigliati potrebbero ottenere due vittorie interne consecutive contro Madama, per effetto del successo dello scorso maggio per 2-0. La prima e unica volta accadde nel 1998.