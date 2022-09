Domani sera la Juventus sarà impegnata nella trasferta di Firenze, dove in palio ci saranno tre punti pesantissimi per iniziare a tracciare una scia nel campionato appena iniziato. I precedenti tra le due squadre sorridono ai bianconeri che in 166 incontri hanno ottenuto 79 vittorie, contro le 35 vittorie della Viola. Ben 52 i pareggi tra le due squadre.