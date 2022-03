Non ci saranno Chiellini, Rugani, Alex Sandro, Bernardeschi, McKennie, Zakaria, Dybala, Chiesa e Kaio Jorge. Come sempre, la lista delle assenze è il bigliettino da visita dell'elenco dei convocati della Juventus di Allegri, che per la trasferta di Firenze convoca però Stramaccioni. Così come Aké, Miretti e Soulé, anche il centrale farà parte della spedizione di Firenze.



Ecco l'elenco completo della squadra che andrà a giocarsi la semifinale d'andata al Franchi di Firenze.



Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin



Difensori: De Sciglio, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Pellegrini, Bonucci, Stramaccioni



Centrocampisti: Arthur, Rabiot, Locatelli, Miretti



Attaccanti: Vlahovic, Morata, Kean, Aké, Soulé