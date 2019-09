La Fiorentina è pronta ad accogliere la Juventus al meglio allo stadio Franchi per la bella sfida in programma per sabato alle ore 15. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l'impianto sarà quasi certamente sold out, con oltre 40.000 presenze già assicurate. Inoltre, i tifosi viola starebbero preparando una splendida coreografia per caricare la squadra verso una possibile impresa contro i bianconeri. Che, dal canto loro, non hanno intenzione di lasciare punti per strada a Firenze.