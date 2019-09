La Fiorentina prepara il (quasi) tutto esaurito per la grande sfida di domani contro la Juventus. Come rivela Il Corriere dello Sport, saranno almeno 35-37.000 gli spettatori presenti sugli spalti, poco meno rispetto al sold out dell'impianto. I supporter viola sono pronti a guidare la squadra di Vincenzo Montella verso i primi punti in campionato, ma soprattutto verso una vittoria in Serie A che manca addirittura dallo scorso dicembre tra le mura casalinghe.