Non benissimo la Juventus vista contro la Fiorentina nel pareggio di ieri, ma c'è stato un giocatore in particolare che, secondo il Corriere dello Sport, ha deluso: per il quotidiano sportivo, Danilo è stato il peggiore della squadra di Sarri. Difende male e non attacco. Disintegrato da Dalbert, è stato sostituito dopo un'ora per crampi.