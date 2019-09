Non sarà una partita normale. Fiorentina-Juventus è una sfida dal sapore particolare, che anche i bianconeri oggi sentono un po' di più rispetto al recente passato. Non è una gara scudetto, ma i temi che contiene sono moltissimi: dal "ritorno" di Sarri a Firenze all'antica rivalità, dalla prima di Sarri sulla panchina bianconera alla sfida tra... numeri 7. Ronaldo contro Ribery. Fenomeni del presente e del passato, che si trovano di fronte dopo anni di battaglie europee. Il bilancio parla chiaro: CR7 batte Ribery 6 a 2, con un solo pareggio nei 9 confronti del passato. Ma non è finita qui... Sì, perché a mettere un po' di pepe sul duello c'è una vecchia diatriba, risalente al 2013.



IL FURTO - Ribery, infatti, si lamentò parecchio quando vide sfuggire il Pallone d'Oro dalle proprie mani ed assegnato al portoghese. Tanto che a distanza di 5 anni, in un'intervista, rivelò: "È stato un episodio difficile, incomprensibile. Vinsi tutti i trofei, non avrei potuto fare di più. Per me fu come un furto, un’ingiustizia! Non avevo il mio paese dietro di me. Ho visto con i miei occhi i francesi dire che doveva vincere Cristiano. I portoghesi vorrebbero che Ribery o Messi lo vincano? Impossibile. Lo stesso vale in Argentina".