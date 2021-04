Trentatreesima giornata di Serie A e la Juventus è di scena al Franchi di Firenze. Ovviamente, l'avversaria di turno è la Fiorentina di Beppe Iachini, alla ricerca di punti importantissimi e decisivi per la corsa a non retrocedere: al momento, i viola sono a quota 33 punti e il terzultimo posto è occupato dal Cagliari, a sole 5 lunghezze.



Anche per i bianconeri si tratta di punti pesantissimi: la corsa Champions è nella sua fase più calda e il desiderio di Pirlo è quello di non ridursi all'ultima giornata per staccare il pass europeo. DOVE VEDERLA - La gara avrà inizio alle ore 15 e sarà visibile su Sky Sport e sulle piattaforme di proprietà Sky, come NOW e in streaming su SkyGo.



LE SCELTE - Fuori Chiesa e Demiral dai convocati, per il resto Pirlo può attingere a piene mani. Due ballottaggi alla vigilia: McKennie-Ramsey e Dybala-Morata. Leggi nella gallery qui in basso le probabili formazioni.