Ancora una volta Matthijs De Ligt giganteggia nella difesa della Juve. Il giovane olandese è stato giudicato come il migliore in campo dai tre principali quotidiani sportivi in edicola oggi, dopo la prestazione maiuscola in Coppa Italia contro la Fiorentina. Anche noi de ilBianconero.com ne abbiamo riconosciuto la grandezza, assegnandogli un 6.5 in pagella con questo giudizio: "E' il più positivo nel reparto arretrato, chiude tutto e si fa sentire. La Juve subisce ma lui non crolla". Sfoglia la gallery per leggere i voti degli altri giornali: