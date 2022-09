Emergono ulteriori dettagli in merito ai duedellacolpiti dalper aver intonato, secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, cori di stampo antisemita nei confronti del pubblico della, durante il match allodello scorso 3 settembre (dopo il quale, peraltro, era stato raggiunto dallo stesso provvedimento anche l'uomo che si era spinto sotto il settore ospiti con la maglia del Liverpool, in un chiaro riferimento alla tragedia dell'Heysel).Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i due tifosi bianconeri hanno 21 e 26 anni, e risiedono a Cesate e Garbagnate Milanese: ora dovranno stare lontano da qualsiasi manifestazione sportiva per i prossimi due anni. Secondo le accuse, avrebbero aizzato i sostenitori juventini a offendere i rivali tifosi della Viola, definiti "non italiani ma una massa di ebrei", o "patria di infami", con il desiderio urlato di "sterilizzare le donne, così non ne nascono più".