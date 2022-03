Sempre più leader, sempre più fondamentale per la Juve. Ieri sera anche con la fascia da capitano al braccio. Prestazione da ricordare, quella di ieri, per Danilo, che ha comandato la difesa insieme a De Ligt con intelligenza e personalità. "Tiene botta e chiude tutto, da capitano, non solo per la fascia al braccio", abbiamo scritto noi de ilBianconero.com dopo il fischio finale del match allo stadio Franchi, assegnandogli un 6.5 in pagella. Sfoglia la gallery per leggere i voti attribuiti dagli altri giornali al terzino brasiliano: