Anche il TAR di Firenze ha confermato ilnei confronti del tifoso viola che, nella sfida di campionato dello scorso settembre allo Stadio Franchi tra, si è presentato sugli spalti indossando una maglia del. Secondo i giudici, con questo gesto l'uomo "ha posto in essere una condotta particolarmente odiosa e fortemente provocatoria nei confronti della tifoseria juventina" e avrebbe "avventatamente e pericolosamente evocato la tragedia dell'", rischiando di causare gravi disordini vista anche la forte rivalità tra le due tifoserie. Per i prossimi due anni, quindi, il tifoso viola non potrà entrare allo stadio.