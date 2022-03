Alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia, il sito ufficiale bianconero ricorda alcuni momenti della grande sfida tra Juve e Fiorentina allo Stadio Franchi. L'ultimo precedente nella competizione risale al 2015, e uno dei protagonisti è Alessandro Matri: è lui l'autore del gol che sblocca il risultato e dà il via a un sonante 3-0 per la Signora. Un punteggio che permette di ribaltare la sconfitta patita in casa per 2-1 e che fa accedere alla finale di Roma la squadra di Allegri. Pronta a vincere la prima delle sue quattro Coppe consecutive.