Attesa alle stelle a Firenze per la sfida tra Fiorentina e Juve, in programma alle 15. Secondo quanto riferito da La Nazione sono previsti circa 40 mila tifosi, praticamente un tutto esaurito per la sfida ai campioni di Italia guidati da Cristiano Ronaldo, con il toscano Sarri alla prima apparizione ufficiale in panchina.