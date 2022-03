La Fiorentina vuole il tutto esaurito per la sfida di domani allo stadio Franchi contro la Juventus. Per questo motivo non essendo sold out lo stadio ora il club viola ha fatto sapere attraverso una nota ufficiale che è aperta la vendita libera ai residenti nella regione Toscana.



LA NOTA- "La Fiorentina informa che sono ancora a disposizione i biglietti per la partita Fiorentina-Juventus di domani, 2 marzo alle 21:00. Ad eccezione della Curva Fiesole, che è completamente esaurita, a partire da oggi altri settori dello Stadio saranno disponibili alla vendita libera per i residenti nella Regione Toscana. Ricordiamo inoltre che, presso la biglietteria ufficiale, sarà possibile acquistare il proprio titolo d’accesso fino al fischio d’inizio della partita."