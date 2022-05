Era prevista per oggi la conferenza stampa di Vincenzo Italiano in vista della gara contro al Juventus ma attraverso una nota ufficiale il club viola ha deciso di annullarla. Questa la nota:



NOTA UFFICIALE - "ACF Fiorentina informa che la conferenza stampa prevista per oggi, 20 maggio, alle ore 14:30 è stata annullata. Ci scusiamo con i giornalisti che si erano accreditati e con tutti coloro che sarebbero stati interessati a seguire l’evento".