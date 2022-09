Vlahovic-Firenze, nuovo atto, trama simile. Alva nuovamente in scena una pièce triste, un vizio di quelli ormai impossibili da estirpare. Capita che, all'ingresso della Juve nel primo giro in borghese, per tastare anche le condizioni del terreno dopo tutta la pioggia di queste ore, Dusan sia proprio il primo ad entrare. Un attimo d'incertezza, poi lo stadio se ne accorge: fischi, ingiurie e... quel coro.A testa alta, Dusan ha proseguito senza fare una grinza. Poco dopo, destino simile è toccato anche alla dirigenza: prima, poie infine. Fischi copiosi dalla Fiesole, tornata subito ad accendersi.