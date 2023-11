Share





di Marco Amato, inviato a Torino

Allegri avverte i suoi. Il tecnico livornese, alla vigilia della partita contro la Fiorentina, invita ad alzare la tensione e non perdere la concentrazione: la viola é squadra tecnica e ben allenata: ci vorrà un gruppo granitico. Attenzione, inoltre, alle possibili sorprese tattiche di cui Allegri ha parlato in conferenza. Brutte notizie, invece, per quel che riguarda le condizioni di Danilo.



