L'aveva promesso, ci sarà. Manca una settimana a Fiorentina-Juventus, in programma sabato 14 settembre alle 15, ma l'attesa a Firenze è già tantissima. Come scrive La Nazione, il presidente Rocco Commisso è ripartito ieri alla volta degli Stati Uniti, ma sabato prossimo il patron sarà al Franchi per assistere al big match contro la squadra bianconera. Come lui stesso ha detto potrebbe essere l'ultima volta, però, in caso di sconfitta...