Non ha convinto fino in fondo la prova di Marley Aké contro la Fiorentina. Il giovane centrocampista francese della Juve ha vissuto la sua prima partita da titolare "tra emozione e fatiche", rendendosi protagonista di una gara "senza lode e senza infamia". Questo il nostro commento dopo il fischio finale del match contro la Fiorentina, per cui gli abbiamo attribuito un 5.5 in pagella. Di seguito i voti degli altri giornali:



LA GAZZETTA DELLO SPORT 5.5 - "Non è serata da dribbling - al massimo, una sterzata per stringere sulla trequarti - ma da corsa, attenzione, pochi errori. Ecco: soffre poco ma lascia una brutta palla a Saponara. Allegri, al 45', lo fa sedere".



TUTTOSPORT 5.5 - "Un po' l'ambiente bollente, un po' il pressing della Fiorentina, debutto da titolare di fuoco e un po' frastornato per l'Under 23, ma ha dalla sua il tempo e l'età".



IL CORRIERE DELLO SPORT 5 - "Il ragazzino entra raramente sulla scena, forse è intimidito da uno stadio che ribolle, ma più probabilmente è ancora un po' acerbo. Si farà, ma intanto Allegri lo toglie dopo un tempo privo di tutto".