continua a far discutere e questa volta no, non c’entrano le scaramucce tra le società o la rivalità tra tifosi. La cronaca è nota: la Toscana è stata colpita dal maltempo e, ancora in queste ore, in diverse zone della regione c’è chi spala il fango tra le strade, chi fa la conta delle perdite e chi, purtroppo, piange i propri morti.A Firenze città la situazione è tranquilla, tutto intorno decisamente meno. Questione di logistica che potrebbe rivelarsi decisamente complicata, questione di opportunità di giocare la partita per quanto raccontato prima.Nel frattempo, la giornata di oggi è particolarmente calda dal punto di vista politico. Hanno preso parola Matteo Renzi , il sindaco di Firenze Nardella e quello della Regione Toscana, Giani . Voci concordanti: la partita dovrebbe essere rinviata.La decisione finale, però esula dal campo politico e va a quello sportivo.Il comunicato dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive: "In relazione alla partita di calcio Fiorentina- Juventus in programma questa sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze.L’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, preso atto delle determinazioni della Lega Calcio di Serie A e sentite le Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza di Firenze, ha valutato che sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, di competenza dell’organismo e delle stesse Autorità di pubblica sicurezza, non ricorrono i motivi per disporre un divieto di svolgimento con rinvio della partita ad altra data. L’Osservatorio ha valutato, altresì, che per lo svolgimento dell’incontro di calcio di questa sera sono state destinate risorse delle forze dell’ordine non sottratte in alcun modo da quelle impegnate nelle attività di soccorso alla popolazione colpita dall’alluvione".Attraverso i propri canali, il sindaco di Firenze Nardella annuncia di aver chiesto il rinvio del match alle istituzioni che ne hanno responsabilità: "Da ieri sono al telefono con il Presidente della Lega Seria A ponendogli in modo netto il problema dell’opportunità di rinviare la partita Fiorentina Juve di stasera poiché spetta alla Lega tale decisione. Ne ho parlato anche con il Ministro Piantedosi. Mi auguro prevalga il buon senso di tutti. Intanto continuiamo a lavorare senza sosta con la protezione civile, i sindaci e i volontari per aiutare le popolazioni alluvionate". Da parte della Lega Calcio, però, continua a filtrare la volontà di giocare il match regolarmente.- Le parole di Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli:"Stasera si gioca Fiorentina-Juventus.Una delle partite più importanti della stagione a Firenze.Io non sarò allo stadio.Non reputo giusta la scelta della Lega di giocare sempre e comunque. Nonostante ancora troppa gente sia in difficoltà ad una sola manciata di chilometri dal Franchi.Troppe persone ancora in difficoltà e troppe ancora le necessità perché un evento calcistico possa svolgersi con la giusta serenità, con il clima di festa che merita.Ma soprattutto troppi ancora i bisogni del territorio e della cittadinanza per impegnare polizia, carabinieri, soccorritori allo stadio. I mezzi servono a Campi Bisenzio non a Campo di Marte.. Poteva e doveva essere presa posizione in modo netto. Ancora può essere fatto! Esiste l’istituto dell’ordinanza del Sindaco.Condivido in pieno le parole, la scelta dei tifosi e della Curva Fiesole che sarà sempre parte di me e della mia vita.Parole di buon senso e intelligenza, di sensibilità, di amore per Firenze e per i suoi cittadini prima di tutto".