Stando a Il Corriere dello Sport, non ci sono più dubbi sulla disputa di, sfida in programma domani sera allo stadio "Artemio Franchi" e ritenuta a rischio per via del maltempo che negli ultimi giorni ha flagellato la Toscana. Le previsioni meteo, infatti, sembrano in miglioramento: sono attesi altri rovesci in concomitanza con il fischio d'inizio del match, ma niente che possa impedirne il regolare svolgimento.