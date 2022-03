Obiettivo di serata? Provare a "disturbare" Dusan. Come racconta Rai Sport, i tifosi dellahanno ricevuto circada soffiare durante la sfida diper tentare di stordire l'attaccante serbo, etichettato come un "traditore" per il suo passaggio tra le file della. All'esterno dello stadio Franchi si sentono già ovunque, come ben si intuisce dal video a cura dell'inviato di Calciomercato.com.