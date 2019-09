di Andrea Menon

La Juve si ferma a Firenze. Dopo due vittorie su due partite, i bianconeri pareggiano 0-0 contro la Fiorentina. qui tutti i nostri voti:



SZCZESNY 6 - Spensierato, fin troppo. Una leggerezza rischia di compromettere pomeriggio suo e della Juve. Si salva e si riprende. Da lì è attento e sicuro, nonostante non servano grandi parate.



DANILO 5 - E' tutto ciò che non è stato con il Napoli. Molle, distratto e poco costante. Non gioca con continuità da diverso tempo, ma uscire per crampi dopo 60' non è cosa da Juve. Soprattutto se l'apporto offensivo per qualità e quantità non è stata proprio quello del miglior Dani Alves. (CUADRADO 6.5 - Il migliore, o almeno nei primi tre. Entra con voglia e carattere. Questo sarà il suo ruolo nella stagione, se fatto bene magari sarà anche titolare.)



BONUCCI 6 - Lui e De Ligt sono costantemente sotto pressione. Qualche occasione e diverse pezze, in un brutto pomeriggio per la Juve almeno il muro regge.



DE LIGT 6 - Era chiamato a una risposta per qualche sbavatura di troppo, si è mostrato attento e preciso. Serve più personalità, nel possesso e nell'impostazione, per avvicinarsi al Matthijs di Amsterdam.



ALEX SANDRO 5.5 - Era partito bene, si è perso alla distanza. E' e sarà costretto agli straordinari non per colpa sua, ma serve un impatto ben maggiore.



KHEDIRA 5 - Impalpabile. Senza la solita intelligenza e lucidità nel caldo di Firenze, senza qualità e geometrie.



PJANIC 5 - Sembra muscolarmente appesantito fin dal primo minuto e, infatti, dopo 44' di fatica abbandona il campo per infortunio. La Juve senza di lui spegne il motore e il suo gioco. (BENTANCUR 5 - Lento, quasi addormentato. Può essere grande, ma la strada non è quella di oggi)



MATUIDI 6 - Da metà campo in su è l'unico che ci mette qualcosa. Certo, non può fornire la qualità di Ronaldo, i gol di Higuain o i guizzi di Bernardeschi, ma va più vicino al gol lui dei primi tre messi insieme. Qualche sbavatura, ma spesso è abbandonato al suo destino, in rincorsa.



DOUGLAS COSTA sv - La sua partita dura troppo poco per essere giudicata. E' la perdita peggiore per la Juve. (BERNARDESCHI 4.5 - La sua Firenze, quella che l'ha mostrato al meglio, lo condanna. In 86' non è mai entrato in partita. Mai)



HIGUAIN 5 - Se i palloni non arrivano non può fare il consueto prezioso valore. Stretto nella morsa tra difesa e centrocampo viola, lontano dai compagni si è smarrito.



RONALDO 4.5 - Semplicemente a Firenze non c'è. A tratti sembra anche svogliato, ciò che da un professionista così non ti aspetteresti mai.



All. SARRI 5 - Questa è la sua prima, questa non è la sua Juve. E non può esserla. C'è da lavorare, ora potrà farlo sul campo.