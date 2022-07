Lukasi è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore della, dicendosi pronto a lanciare "una sfida a distanza" all'attaccante dellaDusan, anche in chiave Nazionale. Ecco le sue parole: "Dusan ha fatto benissimo in Italia e io cercherò di avere lo stesso successo. In Nazionale però siamo compagni, qui invece saremo avversari e vedremo come andrà". Il serbo ha poi fatto un accenno a Cristiano: "Il numero 7? L'ho scelto perché non c'erano altri numeri che mi piacevano, è la prima volta che lo indosso e spero che porti fortuna. Mi ispiro a Cristiano Ronaldo e spero di fare bene come lui ha fatto in Italia".