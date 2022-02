Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Atalanta: "Non sono preoccupato perché noi siamo oltre come rendimento e classifica, stiamo battagliando con le due squadre di Roma. Io sono carico e concentrato per domani. Preoccupare potrei esserlo dopo tanti momenti negativi o se non eravamo a questo punto. Si tratta di alti e bassi perché veniamo da un programma di costruzione, c'è da migliorare ed analizzare".



VLAHOVIC - “Vlahovic? Non vogliamo perdere lo spirito che abbiamo sempre dimostrato questa stagione. Dobbiamo sfruttare tutte le potenzialità che abbiamo dall’inizio. E’ successo pochissime volte che la squadra ha sbagliato approccio. Giocare con due mediani, ad esempio, non è un’opzione, non ci penso neanche. Non ci sono avvisaglie che ci obbligano a cambiare interpreti.”



PIATEK O CABRAL - “Abbiamo dovuto accelerare la presenza di Cabral, è regolarmente a disposizione e sicuramente ancora c’è da lavorare per perfezionare i movimenti, ma avevamo assoluto bisogno di buttarlo dentro. Si è mosso in maniera discreta nel primo tempo, anche se come era prevedibile ha avuto una pressine costante da parte della difesa avversaria. Piatek ha recuperato, sta bene, anche se non è al 100%. I ragazzi si stanno applicando al meglio, hanno smania di essere utili e di essere decisivi per questa squadra. Se le punte continueranno a lavorare così riusciranno a finalizzare il lavoro della squadra, molto presto”.