Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano in seguito alla vittoria in extremis in Coppa Italia contro l'Atalanta è stato intervistato ai microfoni di Italia 1. L'avversaria della viola al prossimo turno di Coppa Italia sarà proprio la vincente tra Juventus e Sassuolo. Al tecnico è stato chiesto se volesse incontrare la Juventus e il loro ex numero 9 Dusan Vlahovic. Italiano ha risposto: Aspetteremo i nostro avversari, sono contento per Piatek, si sta allenanando bene, deve entrare nei nostri meccanismi. Fare due gol stasera è stato importante per lui e per la squadra".