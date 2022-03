Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo Fiorentina-Juve.



IL MATCH - "Continuiamo a non essere lucidi nei minuti finali di alcune partite, se non riusciamo a indirizzarle poi le perdiamo, come con il Sassuolo. Non so cosa rimproverare alla squadra, abbiamo tirato 22 volte in porta e subìto poco. Questo è il nostro primo anno, il lavoro procede bene ma non riusciamo a mettere la ciliegina sulla torta. Comunque c'è ancora il secondo round. Dispiace per questa sera, non prendere gol era importante, prenderlo così fa male, ma ci sono ancora 90 minuti e cercheremo di riproporre questo spirito per creare di più".



JUVE - "Il problema è che quando lavori per creare tantissimo cerchi subito di indirizzare le partite, sbloccarle e cercare poi di gestire in maniera diversa l'atteggiamento dell'avversario. Ma la Juve è sempre la Juve e al primo errore ti castiga. Se fosse finita 0-0, il ritorno sarebbe stato comunque una partita in cui cercare un gol. Dovevamo cercare situazioni in cui far male, cambia il risultato ma dovremo andar lì a fare prestazione".



IKONE - "Poco cinico? Questo è un piccolo problema che abbiamo dall'inizio, i nostri esterni creano tanto ma devono essere più concreti e velenosi, pretendere di più da loro stessi perchè è un peccato vanificare tutto. Ikoné sta crescendo, sapevo che ci voleva un po' di tempo per metterlo a regime insieme agli altri. Poteva fare gol oggi e anche a Sassuolo, invece è ancora a zero: cercheremo di fargli capire che fare gol è importante".



IL FINALE - "Ci sono dieci minuti in cui cerchi di spingere al massimo e vincere la partita, la Juve può cercare la ripartenza e il break. Devi percepire il pericolo, essere sveglio, non l'abbiamo fatto e puntualmente siamo stati castigati. Oggi tutto poteva succedere ma non perdere la partita. Mi fa arrabbiare il fatto che non concretizziamo, tutta questa mole deve fruttare qualcosa. Il nostro lavoro deve portare più attenzione, più abnegazione, le partite vanno vinte e dobbiamo cercare di farlo".



VLAHOVIC - "Sono stati bravi a fermarlo, la Juve a parte Dusan aveva Kean, Morata riposato da Empoli ed entrato a partita in corsa. Con Dusan abbiamo un bel rapporto, è cresciuto tantissimo e continuerà a farlo: è un campione, gli auguro il meglio".