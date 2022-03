Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, è tornato sulla partita di Coppa Italia con la Juve: "Non è semplice segnare: ha avuto delle opportunità col Sassuolo, con la Juve dinanzi a De Ligt e Danilo non era facile. Anche l'Inter aveva un attacco in difficoltà e poi ieri si è sbloccata. A La Spezia Piatek si è fatto trovare pronto e ha fatto bene, ma quando uno dà il 100% si va oltre la singola partita in sé. I nostri attaccanti devono finalizzare meglio, nelle ultime gare abbiamo tirato in porta 40 volte, ma abbiamo fatto solo una rete".