Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo Juve-Fiorentina.



IL MATCH - "Partiamo dal presupposto che per noi oggi era difficile ribaltare il risultato dell'andata, abbiamo fatto il possibile, ma abbiamo forzato troppi palloni nel primo tempo, lì mi sono arrabbiato. Non abbiamo mai trovato il guizzo giusto, quando la Juve inizia a difendersi è difficile. Abbiamo cercato di avere il pallino del gioco, potevamo creare qualcosa in più ma era difficile".



CAMBI - "Ho cercato di mettere dentro tutta la qualità che avevamo per lavorare uomo su uomo davanti, non abbiamo trovato quel pizzico di buona sorte dentro l'area. Peccato, ci giocavamo qualcosa di importante ma usciamo a testa alta. Giocare qui, cercare i presupposti per far gol, è già una grande soddisfazione".



I 90 MINUTI - "L'obiettivo era quello di tenere viva la partita fino all'ultimo, non subire gol, secondo me potevamo chiudere il primo tempo sullo 0-0 ma poi due gol era difficile farli. Quando la Juve decide di difendersi è dura, sono molto attenti, non lasciano varchi, merito a loro ma sono contento dell'atteggiamento della squadra. Ora abbiamo sei partite di campionato, abbiamo avuto la conferma che possiamo giocarci tutte le nostre chance e continuiamo così".



EUROPA - "Ne ho parlato con i ragazzi perchè sono dispiaciuti, dobbiamo concentrarci sul campionato, è dall'inizio dell'anno che galleggiamo in quelle zone e secondo me ci meritiamo qualcosa di bello. Lì davanti abbiamo tre o quattro squadre, su 18 punti dobbiamo cercare di farne tanti".