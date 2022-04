Intervenuto nel consueto appuntamento settimanale con Fiorentina Weekly, l'allenatore viola Vincenzo Italiano ha parlato del momento della squadra gettando lo sguardo anche alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juve, in programma per mercoledì 20 aprile. Ecco il suo commento: "Nell'ultima partita contro il Napoli abbiamo compiuto un’impresa e ieri ci siamo goduti una bellissima giornata con i nostri tifosi. La Fiorentina vista al Maradona mi è piaciuta molto, e non era semplice. Spero di vedere la stessa voglia e atteggiamento in questo rush finale, e sono convinto che possiamo vincere ancora tante partite. Spero non ci sia la necessità di dover scegliere tra la vittoria della Coppa Italia e un piazzamento europeo. Il nostro obiettivo è quello di fare bene nella gara di ritorno in Coppa Italia e continuare poi a macinare punti in campionato. Adesso pensiamo al Venezia e sfruttiamo il fattore campo. Dobbiamo pensare prima a quella partita, poi penseremo alla Juventus e a ribaltare il risultato della gara d’andata".