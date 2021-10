Vincenzo Italiano, nella conferenza stampa post-Spezia, ha avuto modo di parlare anche della prossima partita della sua Fiorentina, una sfida sentitissima contro la Juventus sabato prossimo subito prima della sosta per le nazionali. Ecco cos'ha detto l'allenatore viola: "La Juve fa paura sia dopo un momento complicato sia quando sta bene: dobbiamo preparare al meglio la gara, in questo momento fuori casa non riusciamo ad ottenere punti come fatto in precedenza per cui