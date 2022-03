Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato all'appuntamento settimanale Weekly. Tra i tanti temi toccati anche il rendimento in campionato e la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Le sue parole:



ITALIANO - "Il ritorno di Coppa Italia è ancora lontano e quindi siamo concentrati sul campionato, siamo concentrati sul fatto che nell'ultime 3 partite abbiamo ottenuto poco in termini di soddisfazioni, di punti e quindi dobbiamo cercare di essere un po' più bravi sotto questo aspetto. Le prestazioni sono ancora ottime, sono belle, creiamo tanto, però dobbiamo cercare di iniziare a vincere le partite perché è da un bel po' che non lo facciamo".