L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano prepara già la gara contro la Juventus. Il tecnico, svela a La Repubblica, di aver già in mente il discorso che farà ai propri giocatori: “Andiamo in semifinale con la Juve e le mie parole saranno: diamo valore alla gara d’andata per poi giocarci il ritorno con possibilità concrete di passare il turno. Dobbiamo tenere viva la gara di ritorno con un risultato positivo all’andata”.