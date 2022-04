Come racconta il sito ufficiale della Juve in vista della sfida contro la Fiorentina, Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri si sono incontrati soltanto due volte da allenatori: il tecnico bianconero ha avuto la meglio in entrambe le occasioni (Serie A e Coppa Italia di questa stagione) grazie a un gol nel finale (Cuadrado in campionato, autorete di Venuti nella gara di andata). Vincenzo Italiano, da parte sua, ha sempre perso contro la Juventus; l’attuale tecnico dei viola ha incrociato i bianconeri quattro volte, subendo due sconfitte sulla panchina dello Spezia e due su quella dell’attuale squadra.