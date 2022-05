Vincenzo Italiano, a Sky Sport, parla così dopo Fiorentina-Juve.



NON SI POTEVA SBAGLIARE - "Fatto partite non bellissime ultimamente, oggi non potevamo sbagliarla. Bravi i ragazzi, complimenti a Firenze per come ci ha accompagnato in campo, per com'era oggi. Traguardo per me straordinario. Dovevamo far bene, migliorare, crescere, essere diversi. Ma così era impensabile. Capolavoro, per me lo è stato. Ciliegina messa, siamo felici".



TANTI RISULTATI - "Si stava costruendo qualcosa d'interessante, si è visto tutto. Fatti tanti risultati utili consecutivi. La squadra cresceva, tra alti e bassi. Siamo stati costanti, anche nei punti. Fatto quanto c'era da fare. Merito anche dei ragazzi, cambiato pensiero e idea. Non è facile. Abbiamo raccolto il sacrificio di tutto l'anno, ci sono stati momenti in cui perdevamo fiducia ed entusiasmo. E abbiamo ottenuto questo".



FUTURO - "Pranzo con Barone? Manca la colazione. La società, con il presidente, Jo, ha detto di aspettare la fine del campionato. Domani e nei prossimi giorni ci incontreremo e proveremo a pianificare il futuro. Dobbiamo vederci e parlare. Si farà? Parleremo di futuro, di programmi, di ciò che serve per migliorare. Per affrontare una competizione che ti porta via energie e lavoro. Ci vuole esperienza per queste situazioni. Si parlerà a 360 gradi".



SQUADRA - "Si perderà qualcosa, qualcuno dovremo sostituirlo. Ora dobbiamo cercare di non sbagliare, vanno inseriti giocatori di qualità. Per migliorare e per cercare di fare il percorso della Roma. Vincere un trofeo è sempre qualcosa di grandioso".