Come racconta Calciomercato.com, alla Fiorentina da febbraio, sono arrivati 18 punti in 10 partite (media di 1.8), un rendimento addirittura superiore a quando c’era Vlahovic (35 punti in 21 partite, media di 1.66). I viola si ritrovano settimi a 9 punti dal quarto posto (occupato proprio dalla Juventus) ma con una partita da recuperare (in casa contro l’Udinese). La stessa posizione e gli stessi punti che la distanziavano a gennaio. Il numero dei gol è diminuito nonostante l’ottimo avvio di Krzysztof Piatek e questo depone ancora più a favore dell’allenatore.