Vincenzo Italiano, in conferenza stampa, ha parlato della Fiorentina e dei tifosi viola: "La festa dopo Bergamo? È stata emozionante e inaspettata: il piacere è quello di vedere una città gioire per un'impresa, battere questa Atalanta è davvero difficile. Ho visto i tifosi contenti e carichi, nonché vogliosi di stare vicino alla squadra. A noi questo serve, perché così possiamo dare qualcosa in più". Sulla Coppa Italia: "Dobbiamo pensare giorno dopo giorno... Noi in campionato vogliamo rimanere in alto e non sarà facile, poi la Coppa è una competizione importante e ora che siamo in semifinale vogliamo ben figurare".