Ecco alcune delle parole di Vincenzo, tecnico della, in una diretta social con le domande dei tifosi:"Come si batte la? Abbiamo di fronte una delle squadre più forti, che in Italia ha dominato per tanti anni. In Coppa è riuscita a ripartire, per noi sarà dura ma la stiamo preparando bene. So quanto ci tiene Firenze a questa sfida: dobbiamo cercare di affrontarla con la giusta determinazione e fare risultato.