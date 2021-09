Le parole di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro l'Inter: "Dobbiamo temere tutto di loro. Col Real non sono stati premiati, ma hanno fatto una grande gara e hanno dimostrato di stare bene poi vincendo largamente col Bologna. Hanno un cinismo esagerato, ma se noi giochiamo come abbiamo fatto fino ad ora li possiamo mettere in difficoltà. La partita ci richiede il massimo dell’attenzione e della concentrazione, non possiamo distrarci, altrimenti ci puniranno".