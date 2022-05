Sarà la Juve l'ultima avversaria in campionato della Fiorentina, che lunedì affronterà la Sampdoria in trasferta. Ancora in corsa per l'Europa, la squadra viola non intende lasciare nulla al caso, come sottolineato da Vincenzo Italiano in conferenza stampa. Dal tecnico è arrivato un messaggio chiaro alle prossime due rivali: "Dobbiamo essere tutti leader, tutti all’altezza della situazione: dobbiamo mettere in campo le nostre qualità e portare a casa 6 punti nelle ultime due giornate per avere almeno la coscienza pulita e per non avere rimpianti. Dobbiamo fare più punti possibili. Con la Roma abbiamo portato a casa il bottino pieno, in queste ultime due gare dobbiamo sbagliare il meno possibile per cercare di finire in bellezza".