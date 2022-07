Vincenzo, in conferenza stampa, ha parlato così di Nikola Milenkovic, obiettivo di mercato anche della: "Nikola è un giocatore della Fiorentina, penso che tanti giocatori nostri sono stati apprezzati da altre squadre. In questo momento è un nostro calciatore, si sta allenando con abnegazione e serietà. Lo stiamo trattando come un nostro calciatore importante". Poi, il commento su Mandragora, acquistato proprio dalla Juventus: "Mandragora ha un mancino educatissimo, ma deve migliorare di più. Lo abbiamo preso per fare uno specifico lavoro".