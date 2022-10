Non si placano le polemiche relative alla direzione di gara di Paoloin, con l'arbitro "colpevole" di non aver punito con il rosso Federicoper un fallo su Giacomoin area, costato il rigore ma non verificato al. Secondo Il Corriere dello Sport, il fischietto potrebbe essere fermato per un turno, e ciò significa che potrà tornare in Serie A solo nel 2023: stando al quotidiano, infatti, era già in programma "l'impiego di Valeri al Var per la 13^ giornata (4-6 novembre) e per il successivo infrasettimanale (8-10 novembre) che arriva a ridosso della sua partenza per il Qatar. Valeri sarà impegnato al Var in Lipsia-Real (arbitro Orsato): oggi partirà per Nyon".